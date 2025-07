Fanano: sabato manifestazione per dire no allo stop ai medici di emergenza territoriale

Una manifestazione pubblica è stata indetta per sabato 5 luglio, A Fanano, da un comitato spontaneo di cittadini dell’Appennino modenese per contestare la recente decisione dell’Azienda USL di Modena di non rinnovare i contratti a sei medici impegnati nel servizio di emergenza territoriale operativi su tutto l'alto Frignano e con base a Fanano. Il comune di Giancarlo Muzzarelli, attuale consigliere regionale e presidente della commissione regionale sanità. Comune in cui lo stesso Muzzarelli è stato sindaco e in cui oggi è il nipote Stefano Muzzarelli a governare.La scelta, divenuta operativa a partire dal 1° luglio, ha determinato di fatto la soppressione di un servizio medico giudicato importante, che negli ultimi anni aveva garantito una presenza qualificata e continuativa sul territorio, integrando assistenza di base e interventi in emergenza. Non si tratta della sospensione del servizio 118, che continua a operare regolarmente, ma della rimozione di figure mediche abilitate e formate specificamente per affrontare situazioni di urgenza a livello locale, in sinergia con i servizi territoriali. Facenti parte di un progetto definito sperimentale di rafforzamento dell'assistenza di base ed emergenziale attraverso la presenza di figure mediche.Ed è intorno alla figura e alla presenza del medico in loco, abilitato ad intervenire sulle emergenze, e non attraverso lo spostamento da Pavullo o da altri centri della rete 118 che 'gioca' la discussione. Ovvero lo scenario che prevede in loco la presenza dell'infermiere formato e abilitato, ma non del medico, in caso di emergenza grave e tempo dipendente, in attesa della centralizzazione e del trasporto del paziente in un ospedale attrezzato, rappresenta un punto contestato.Il comitato promotore – formato da cittadini, professionisti, amministratori e operatori sanitari – denuncia un vuoto assistenziale di tipo medico che si è creato nei comuni montani, già colpiti da carenze strutturali e da una progressiva riduzione dei servizi essenziali. 'Non stiamo parlando di una questione organizzativa, ma della sicurezza concreta delle persone – spiegano gli organizzatori –. In questi anni, questi medici hanno svolto un ruolo fondamentale, anche in collaborazione con i medici di base, fornendo supporto nelle emergenze e coprendo le carenze diffuse della medicina territoriale'.La manifestazione si terrà sabato 5 luglio, con ritrovo alle ore 18:00 davanti alla sede municipale di Fanano. Sono invitati tutti i cittadini, gli amministratori locali, le realtà associative e i rappresentanti delle istituzioni.L’obiettivo è richiamare l’attenzione pubblica e delle autorità sanitarie sulla necessità di ripristinare un servizio sanitario di prossimità, capace di garantire risposte tempestive, qualificate e vicine ai bisogni reali della popolazione dell’Appennino.'Difendere la presenza di questi medici – conclude il comitato – non è una battaglia corporativa, ma una richiesta di dignità e di equità per chi vive in aree interne e montane. La salute non può essere sacrificata su logiche di risparmio o riorganizzazione. Chiediamo che l’AUSL torni sui suoi passi e che si apra un dialogo vero con i territori'.