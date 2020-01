Figlio di Di Bella alla Bernini: 'Ecco chi gioca su pelle della gente'

, figlio di Luigi, replica alla capogruppo al Senato di Forza Italia, che ieri ha preso le distanze dalla richiesta Fdi di una apertura della Regione al cosiddetto 'metodo' anti-cancro. In un comunicato Di Bella cita una serie di articoli specialistici che 'documenta e individua chi in realtà disinforma e 'gioca sulla pelle della gente''. 'Una breve riflessione sulle evidenze scientifiche documentate del metodo Di Bella e sulle citate pubblicazioni relative al reale stato dell'arte dell'oncologia - scrive Di Bella - consente facilmente di individuare con facilità 'chi gioca sulla pelle della gente' e quali sono in verità non 'le cure che funzionano benissimo' ma quelle che più realisticamente e più umilmente rappresentano oggi un reale e documentato progresso nella cura del cancro'.