Focolaio Covid elementari Cognento, sei classi in quarantena su dieci

Sono salite a sei ( erano tre al 12 maggio scorso ) le classi in quarantena alle scuole elementari ‘San Geminiano’ di Cognento, sulle dieci presenti complessivamente nell’istituto. 'La misura si è resa necessaria in seguito all’emergere di ulteriori positività individuate tramite lo screening con tampone molecolare effettuato venerdì scorso su tutti i ragazzi e il personale scolastico non ancora in isolamento (si ricorda che sulla base dell'ultima ordinanza regionale basta una sola positività tra gli alunni per fare scattare la quarantena obbligatoria della classe) - spiega l'Ausl -. In particolare, sono stati circa 200 i tamponi fatti su studenti e insegnanti nello screening di venerdì e sono 41 i casi attualmente positivi nella scuola. In stretta collaborazione col referente Covid dell’istituto, la dirigente scolastica, il Comune e l’Azienda USL di Modena, è in corso un monitoraggio costante della situazione'.