Gattile sommerso: altri 5 gatti in salvo oggi a Medicina

Se non fosse stato per l'intervento i felini non avrebbero avuto alcuna possibilità di scampo.Le operazioni condotte con squadre di terra del gruppo zoofilo dell’associazione e il nucleo sommozzatori di Bologna hanno consentito il recupero di cinque mici, che sono stati soccorsi e portati al sicuro.'I gatti erano in condizioni difficili da ormai tantissimi giorni, almeno dieci', racconta delegata dell’Oipa di Bologna, Jessica Quercioli, intervenuta nei soccorsi. 'Abbiamo chiesto aiuto a chiunque avesse unmezzo adatto a navigare mentre le volontarie del gattile monitoravano e cercavano disperatamente di portarli via. Noi del nucleo delle guardie Oipa, in costante contatto con le volontarie, abbiamo chiestol'intervento dei Vigili del Fuoco che prontamente hanno risposto con mezzi e reparti adeguati per potere raggiungere la struttura ormai sommersa. I sommozzatori sono riusciti a trarre in salvo quattrocuccioli e un adulto. Purtroppo in quel momento gli altri si sono nascosti e non erano visibili. I gatti recuperati sono stati affidati dalle nostre guardie zoofile al gattile di Medicina per rifocillarli esistemarli al sicuro. Proseguiranno con tutti i mezzi possibili i tentativi di recupero degli altri gatti, sperando che l'acqua possa calare presto'.Per aiutare, informazioni, urgenze e necessità varie, questi sono i recapiti dell’Oipa di Bologna: Jessica Quercioli, tel. 051 404580 bologna@oipa.org