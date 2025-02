Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La Polizia di Modena ha eseguito un arresto decisivo grazie alla segnalazione tempestiva e collaborativa di alcuni residenti. Un cittadino nigeriano di 39 anni è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L'intervento della Squadra Mobile è avvenuto ieri intorno alle ore 14.30, in via Emilia Ovest, all’altezza di viale Autodromo, dopo che alcuni abitanti della zona avevano segnalato la presenza di un gruppetto di persone con atteggiamenti sospetti, probabilmente impegnate in uno scambio di droghe.Grazie alla segnalazione, gli agenti sono riusciti ad intervenire con tempestività, sorprendendo due uomini, entrambi di nazionalità nigeriana, mentre si trovavano sul posto. Durante il controllo, sono stati rinvenuti diversi involucri contenenti droga. In particolare, il 39enne, già noto alle Forze dell’ordine, aveva nascosto 22 bustine termosaldate con eroina, cocaina, crack e marijuana, per un peso complessivo di circa 8 grammi. Inoltre, l'uomo aveva 80 euro in contante. Il suo connazionale, di 33 anni, è stato trovato in possesso di due dosi di marijuana ed è stato denunciato per lo stesso reato.La pronta segnalazione dei cittadini si è rivelata fondamentale per il rapido intervento delle forze dell’ordine, che ha portato all’arresto e alla confisca della droga. Durante l’udienza odierna, il Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Modena ha convalidato l’arresto e disposto la custodia cautelare in carcere per l’indagato di 39 anni.