Il corteo per la sicurezza: il percorso, le richieste

A due giorni dal grave fatto di cronaca che ancora una volta ha visto vittima un giovane studente con un gruppo di ragazzi organizzati che lo hanno 'pestato' con calci all'uscita della scuola, si terrà oggi a Modena l'attesa e discussa manifestazione organizzata da un gruppo di cittadini (oggetto del dibattito politico in questi giorni). Scopo chiedere alle istituzioni più sicurezza. Nella grafica riportiamo il percorso del corteo che dopo il ritrovo alle 14:45 alla biglietteria del parcheggio del Novi Park si dipanerà per via Emilia centro per giungere poco dopo sotto il municipio e successivamente in prefettura. Una delegazione consegnerà rispettivamente a sindaco e prefetto le richieste. Che riportiamo integralmente di seguito:



• Bonifica e liberazione ad uso famiglie dei parchi della città.

• ⁠Controllo punti vendita con limitazione vendita alcolici.

• ⁠Regole sicure relative all individuazione e alloggio certo dei richiedenti e contemporaneo controllo operato delle organizzazione incaricate all accoglienza.

• ⁠Aumento agenti e tutor nelle strade a presidio del territorio H24.

• ⁠Applicazione restrittiva dell art.100 del TULPS.

• ⁠Contrasto efficace su spaccio e violenza per strada.



La delegazione che consegnerà il documento in Comune e in Prefettura è composta da:

• Valter Parenti

• ⁠Antonella Bernardo

• ⁠Mauro del Carlo

• ⁠Andrea Gaddi

• ⁠Elena Puricella