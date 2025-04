In 1200 in attesa della 'casa poolare': il Comune continua a puntare sull'Edilizia Sociale

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.





A Modena gli alloggi di Edilizia residenziale pubblica sono complessivamente 2.675; le domande in lista d’attesa circa 1200 a fronte di una novantina di nuovi ingressi all’anno. Incorso di costruzione o già realizzati ci sono 200 alloggi realizzati attraverso il Pinqua Pnrr e altri 279 in corso di costruzione nei comparti ex Mercato bestiame (Abotcoop), Nonantolana, ex Consorzio Agrario.

Sono alcuni macrodati relativi al settore dell'abitare sociale emersi nel corso del convegno sul piano casa organizzato oggi per l'intera giornata presso il teatro della fondazione San Carlo di Modena.



L'edilizia sociale residenziale continua ad essere uno degli asset politici su cui intende puntare l'amministrazione comunale. Anzi, la cosiddetta 'terza leva del Piano casa che il Comune di Modena intende sviluppare, insieme a enti, associazioni e realtà dell’abitare. Una terza leva declinata, nella cornice del nuovo Piano Urbanistico Generale, nella rigenerazione urbana.

Tema riguardante spazi non frequentati e di grandi edifici inutilizzati perché non più rispondenti a mutate esigenze di vita e lavoro, ai quali dare nuove funzioni, sul quale si è concentrata l’assessore all’Urbanistica e Aree produttive Carla Ferrari. Sono 212 gli alloggi Ers realizzati negli ultimi tre anni con la previsione di arrivare a oltre 540 attraverso le risorse del Pnrr che hanno fatto da volano a molteplici interventi privati, ha spiegato l’assessore a Lavori pubblici, Edilizia e Pnrr Giulio Guerzoni che ha anche fatto un quadro sull’edilizia residenziale libera.In particolare, 279 sono gli alloggi Ers in corso di realizzazione e altri 51 in previsione.

Attraverso il Pinqua che si avvale di risorse Pnrr Missione Inclusione e Coesione, nell’ambito di Next Generation Modena, sono 48 gli alloggi Ers in costruzione nel comparto Nonantolana dove si stanno realizzando anche 26 alloggi Erp (Edilizia residenziale pubblica). Mentre al comparto ex Consorzio Agrario stanno terminando i lavori per 30 alloggi Ers e prendono il via quelli per altri 15 alloggi Ers che saranno destinati alle Forze dell’Ordine. All’Ex Mercato bestiame sono partiti anche i lavori per ulteriori 70 appartamenti Ers in vendita (più altri 22 in previsione) e 70 da destinare alla locazione a canoni calmierati.E, sul versante degli interventi privati, la realizzazione di Edilizia residenziale sociale è una delle priorità indicate nelle Linee di indirizzo per il nuovo Avviso pubblico per manifestazioni di interesse per interventi di rigenerazione urbana in attuazione del Pug, predisposto dagli uffici dell’Urbanistica, che ha iniziato l’iter in Commissione consiliare per arrivare in Consiglio entro la fine del mese.