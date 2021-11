'In arrivo 30 unità in più per la questura, come fosse in fascia A'

'Trenta agenti in più per la questura di Modena e per i relativi commissariati delle provincia, in arrivo a febbraio e a giugno'. Ad annunciarlo il Siulp per voce del suo segreterio provinciale Roberto Butelli che riporta fonti ministeriali.'Un risultato storico - sottolinea il segreterio - non solo in termini numerici ma anche perché questi numeri confermerebbero ciò che già era stato annunciato a settembre, ovvero di un prossimo riconoscimento delle questura di Modena come questura di fascia A'. Praticamente in attesa del riconoscimento ufficiale, che prevede passaggi burocratici non immediati, ma che potrebbe arrivare a febbraio, il ministero si starebbe già muovendo nei confronti di Modena come se l'elevamento di fascia fosse già cosa fatta, o quantomeno decisa. Per la disponibilità effettiva dei nuovi agenti bisognerà aspettare il termine dei corsi per la formazione dei nuovi allievi. Ma c'è di più.

Il saldo delle unità di personale in più nei prossimi mesi potrebbe essere addirittura di 50. 'Se il ministero confermasse un nuovo corso per 1650 agenti e venisse accettata la nostra proposta di inserire anche i soggetti vincitori di concorso ma non idonei, scalando la graduatoria esistente, un pò come succede per con gli insegnanti nel mondo della scuola, allora Modena potrebbe essere destinataria, entro l'anno di una parte di circa 2000 agenti formati. Lo ripeto un risoltato storico. Sono a Modena dal 1987 - sottolinea Butelli - e sarebbe la prima volta'