Incendio al direzionale Manfredini

Il rogo, ben visibile, si è scatenato poco dopo le 19 ed è stato subito raggiunto e donato dai Vigili del Fuoco il cui comando provinciale dista pochi metri. Tutto lo stabile, abbandonato da anni, ex sede del Banco San Geminiano e San Prospero, è da tempo oggetto di incursioni da parte di sbandati, gruppi di ragazzini in cerca di avventure e senza fissa dimora. È probabile che il rogo si sia generato proprio a seguito di un focolare o di un braciere acceso all'interno ma si tratta di una ipotesi tutta da verificareNotizia in aggiornamento

