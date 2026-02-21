Novi, in fiamme il tetto di una abitazione: nessun ferito

I Vigili del fuoco di Modena sono intervenuti oggi, intorno alle 12:50, nel comune di Novi di Modena, per un incendio che ha interessato la copertura di un’abitazione di tre piani situata in via Gavello.

L’allarme è scattato prontamente, mobilitando diverse squadre per contenere le fiamme ed evitare che il rogo si propagasse all'intera struttura. Sul posto sono intervenute la squadra del distaccamento di Carpi, la squadra dei volontari di Mirandola e l’autoscala partita dalla sede centrale di Modena per le operazioni in quota.

Grazie al tempestivo intervento dei soccorritori, l'incendio è stato circoscritto. Sul luogo dell'evento è presente la Polizia Locale per la gestione della viabilità: non si segnalano feriti o persone coinvolte.