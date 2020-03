Ira sindaco di Carpi contro sindaco di Mirandola: 'No ai sabotatori'

La tragedia del coronavirus (purtroppo) non ferma le liti politiche di bandiera, da una parte e dall'altra. E' scontro aperto ormaie quello di. Ieri quest'ultimo ha accusato in video in modo diretto il collega: 'Siamo in guerra non abbiamo bisogno di sabotatori. Il mondo adesso non si divide in sani e malati, ma in persone che hanno capito e persone che non hanno capito, in persone leali con la propria comunità e persone che continuano a fare i furbi. Sapete da che parte trovarmi'.Oggetto del contendere è la situazione dell'ospedale Ramazzini di Carpi dove ad oggi sono presenti 48 operatori sanitari contagiati dal coronavirus. L’Ausl di Modena ha infatti deciso di sospendere temporaneamente l’attività di chirurgia ed ortopedia dell’ospedale Santa Maria Bianca di Mirandola per finalizzare gli spazi e i posti letto all’emergenza epidemiologica da Coronavirus.Tutto è iniziato venerdì con una dichiarazione di Greco, sindaco Lega. 'Quando sabato scorso ci hanno presentato la necessità di spostare la cardiologia, al fine di ricavare stanze singole per pazienti da isolare in attesa di tampone, abbiamo convenuto che questo approccio fosse corretto, seppur provando un grande dolore vedere sospesi i ricoveri cardiologici a Mirandola. Ma, di fronte alla scelta di sospendere anche le attività di un altro intero reparto ospedaliero che ad oggi si era conservato 'pulito', per trasferirle a Carpi dove la situazione ci risulta ormai compromessa in quasi tutti i reparti, siamo fortemente preoccupati perché la prudenza e la sicurezza di pazienti ed operatori dovrebbe indurre in direzione esattamente opposta'.Di qui una serie di attacchi politici da parte del Pd, con relativa controrisposta del sindaco Lega. Un dibattito culminato nel video di ieri di Bellelli. Con grida e accusa diretta al collega di Mirandola.'C'è bisogno di dire che l'ospedale Ramazzini è compromesso e devo sentirmelo dire da un sindaco? - afferma Bellelli -. Ne facciamo una questione di organizzazione sanitaria e di bandierine? Sindaco Greco, ma la finiamo! Vogliamo essere istituzionali? Ma lo capisce lei e quelli che le stanno dietro cosa stiamo affrontando? Siamo in guerra e pretendo rispetto, non abbiamo bisogno di sabotatori'.