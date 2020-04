Istat, mortalità a Modena: ecco incremento per Comune rispetto al 2019

A Modena città nel periodo che va dal 1 marzo al 4 aprile il numero dei decessi di quest'anno è superiore del 29,8% rispetto allo stesso periodo del 2019, ma in alcuni comuni della provincia l'incremento è stato anche di oltre il 100% il che significa il raddoppio dei decessi. A Maranello, ad esempio, si registra un incremento del 185%.Lo certifica l'Istat che nell’ultimo aggiornamento, svolto su un campione di 1.689 Comuni prende in considerazione il numero di morti tra il 1 marzo e il 4 aprile scorsi con lo stesso periodo dello scorso anno.Ovviamente non possiamo sapere se tutto l'incremento rispetto allo scorso anno è dovuto al coronavirus, ma certamente il dato fa riflettere. Ricordiamo che in base ai numeri ufficiali dal 1 marzo al 4 aprile in provincia di Modena i decessi totali per coronavirus sarebbero stati 226 . Un numero decisamente inferiore rispetto alla somma degli incrementi.Ecco dunque il risultato di questo confronto con i Comuni analizzati dall'Istat per la nostra provincia. L'Istat fa anche la distinzione tra uomini e donne (con un incremento maggiore medio dei primi), ma nella tabella sotto riportiamo solamente il totale.