La mappa de nuovi contagi: 17 casi a Carpi, 15 a Modena, 7 a Fiorano

Tra gli 88 nuovi casi di coronavirus registrati in provincia di Modena 46 sono in isolamento domiciliare, 3 ricoverati in Terapia intensiva e 39 ricoverati in altri reparti.Le 12 persone decedute in provincia di Modena sono un uomo di 79 anni di Carpi, un uomo di 61 anni sempre di Carpi, una donna di 95 anni di Modena, un uomo di 85 anni di Fiorano, uno uomo di 86 anni di Formigine, uno uomo di 81 anni sempre di Formigine, un uomo di 87 anni di Sassuolo e un uomo di 79 anni sempre di Sassuolo, un uomo di 89 anni di Soliera, uno uomo di 82 anni di Modena, un uomo di 82 anni di Maranello e una donna di 85 anni di Mirandola.Ecco la mappa dei nuovi casi divisa per Comune: