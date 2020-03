La mappa dei contagi: 11 nuovi casi a Carpi, 14 a Formigine

Nessuno dei 96 casi di coronavirus registrati oggi a Modena è stato ricoverato in terapia intensiva, mentre in ospedale sono ricoverati in reparto 24 casi.Una donna di 89 anni di CarpiUn uomo di 88 anni di ModenaUn uomo di 74 anni di CarpiUn uomo di 73 anni di ModenaUn uomo di 83 anni di ModenaUn uomo di 77 anni di ModenaUn uomo di 81 anni di FormigineUn uomo di 80 anni di Castelfranco EmiliaUn uomo di 85 anni di Castelfranco EmiliaUna donna di 77 anni Castelfranco EmiliaUn uomo di 88 anni di CavezzoUn uomo di 75 anni Castelnuovo RangoneUn uomo di 80 anni di MaranelloUn uomo di 86 anni di San Felice sul PanaroUna donna di 89 anni di San Felice sul PanaroBastiglia 2Carpi 11Castelfranco 2Castelnuovo 3Castelvetro 1Cavezzo 2Finale Emilia 1Fiorano 6Formigine 14Medolla 1Modena 22Montecreto 1Nonantola 2Pavullo 5San Cesario 1San Felice 4San Prospero 2Sassuolo 6Soliera 4Spilamberto 1Non residenti in provincia 5In totale alla data di oggi sono 76clinicamente di cui 16 con anche il doppio tampone negativo.