La mappa dei contagi: 17 nuovi casi a Carpi e 8 a Formigine

I 143 nuovi ammalati che si registrano oggi in provincia di Modena sono per la maggior parte in isolamento domiciliare (102), 37 i ricoverati, 4 in terapia intensiva.Una donna di 92 anni di CarpiUna donna di 101 di CarpiUn uomo di 79 anni di ModenaUna donna di 79 anni di FioranoUn uomo di 59 anni di FioranoUn uomo di 86 anni di PalaganoUna donna di 99 anni di SpilambertoUn uomo di 78 anni di ModenaUn uomo di 84 anni di Castelnuovo RangoneUn uomo di 72 anni di Novi di ModenaBomporto 1Campogalliano 1Camposanto 1Carpi 17Castelfranco 1Castelnuovo 4Cavezzo 2Concordia 7Finale Emilia 5Fiorano 6Formigine 8Frassinoro 1Lama Mocogno 4Maranello 4Marano 1Mirandola 2Modena 24Nonantola 1Novi 3Pavullo 3Prignano 3Ravarino 2San Felice 2San Prospero 1Sassuolo 11Serramazzoni 5Sestola 2Soliera 7Spilamberto 4Vignola 3Non residenti in provincia 7In totale alla data di oggi sono 69 leclinicamente di cui 16 con anche il doppio tampone negativo