L'amore salva le persone

L’AMORE E’ LA PIU’ GRANDE MEDICINA

Un giorno di marzo una ragazza di nome Emily uscì per fare acquisti, ma quando tornò a casa non vide i suoi genitori… passava il tempo ma niente... allora decise di chiedere ai vicini se sapevano qualcosa. Risposero che erano in ospedale perché alla mamma di Emily era stato diagnosticato il coronavirus. La ragazza corse all’ospedale ad abbracciare la mamma e restò un po’ tenendole la mano e supplicandole disperata di non abbandonarla. Emily tornò a casa preoccupata ma dopo alcuni giorni la mamma guarì.

Così Emily capì che, oltre alle medicine, l’amore può salvare le persone.

SERENA M.