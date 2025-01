Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Ieri si è tenuta l'udienza di opposizione alla richiesta di archiviazione (della denuncia sporta contro l'Arcivescovo di Modena in relazione alla mostra “Gratia Plena” di Carpi, per offese alla religione cattolica) avanzata dalla Procura della Repubblica, che ne ha ritenuto la totale infondatezza. Nel corso dell'udienza gli opponenti hanno prodotto la copia di una seconda richiesta di archiviazione, anch'essa per totale infondatezza, avanzata dalla Procura della Repubblica nei confronti della denuncia di un altro gruppetto di persone, sempre per offesa alla religione, e allora il Giudice ha rinviato l'udienza per trattare insieme entrambe le richieste di archiviazione'. Così l’avvocato Giovanni Gibertini che difende il vescovo di Modena e Carpi Erio Castellucci dopo l'udienza di ieri durante la quale sono emerse le prese di posizioni del cardinale Parolin in merito alla mostra ritenuta blasfema 'La fissazione dell'udienza è semplicemente un atto dovuto e non anticipa minimamente il merito, sul quale allo stato si è espressa la sola Procura della Repubblica, ritenendo come detto, la totale infondatezza delle denunce. Il nostro Arcivescovo naturalmente è serenissimo, rimettendosi quanto ai profili processuali con fiducia e rispetto al vaglio della Magistratura' - chiude l'avvocato.