Lega: 'Bene sperimentazione, ora anche in Emilia serve banca plasma'

“Contrariamente a quanto affermato qualche giorno fa dalla stessa Regione, partirà nelle prossime settimane anche in Emilia Romagna la plasma terapia. Si tratta di una decisione molto positiva che sollecitavamo da giorni. Ora, però, vediamo di non perdere altro tempo e creiamo subito anche in Emilia-Romagna una banca del plasma come in Veneto”. Così il consigliere regionale della Lega, Stefano Bargi - commenta la decisione del commissario regionale uscente, Sergio Venturi.

“Speriamo – conclude il leghista – che la decisione di avviare la sperimentazione sia definitiva perché la Giunta Bonaccini ci ha abituati ad altalene relativamente alle linee da tenere. Tuttavia un fatto è certo: così come 'scappa' dalle discussioni pubbliche in aula, al Pd va comunque riconosciuta la capacita' di fare proprie le proposte della Lega e questo è un altro fatto molto positivo”.