'L’ultimo lenzuolo bianco' è stato il suo ultimo libro ( qui ), nel quale ha analizzato gli ultimi mesi di guerra del secondo conflitto mondiale, concentrandosi in particolare sui combattimenti avvenuti sul fronte della Linea Gotica a partire dall’agosto del 1944, e ricostruendo in maniera dettagliata la successiva avanzata in pianura e la liberazione dell’area bolognese e della provincia di Modena. Importanti anche i suoi lavori su Villa Emma e su Antonio Delfini.Il rosario si terrà domani, 24 ottobre, alle 20 in Abbazia a Nonantola, il funerale venerdì 25 ottobre alle Pieve di Nonantola alle 15.30. Al figlio Matteo Malaguti, ex consigliere di Forza Italia Nonantola vanno le condoglianze della nostra redazione.