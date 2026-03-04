Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Metalmeccanici Uil Modena: Rosario Romano nuovo segretario

Metalmeccanici Uil Modena: Rosario Romano nuovo segretario

Succede al segretario uscente Alberto Zanetti. L'elezione nel congresso di oggi

2 minuti di lettura
Dopo l'elezione, ieri, nel corso del congresso di categoria, del primo segretario del comparto funzione pubblica della UIL Modena e Reggio Emilia, si è tenuto oggi il Congresso della Uil-Uilm (comparto metalmeccanici), di Modena a cui hanno preso parte 65 delegati e numerosi ospiti in rappresentanza del mondo sindacale e imprenditoriale del territorio, nonché di altri territori della Uilm che ha eletto il nuovo segretario.
 

Il Congresso è stato aperto dal segretario uscente Alberto Zanetti, che ha illustrato gli ottimi risultati raggiunti in termini di crescita organizzativa negli ultimi anni, con il primato della rappresentanza in grandi aziende quali CNHI, Ferrari e Maserati, ed ha tracciato le prossime linee di azione sul territorio, con l’ambizione di promuovere una campagna di rinnovi dei contratti integrativi capaci di interpretare le specificità delle singole aziende.
 

Il dibattito è stato animato da numerosi delegati, dagli ospiti e dall’intervento del segretario organizzativo della Uil Emilia Romagna Roberto Rinaldi, che ha illustrato le tesi confederali e che ha sottolineato l’importanza di salvaguardare il made in Modena.
 

Le conclusioni sono state tenute dal segretario nazionale Gianluca Ficco, responsabile del settore auto, che ha confermato il massimo impegno della Uilm nel difendere l’industria e l'occupazione attraverso il confronto sia con le
Spazio ADV dedicata a Società Dolce: fare insieme
imprese sia con le Istituzioni, colpevoli di aver avviato una spaventosa crisi di settore attraverso un processo di elettrificazione mal concepito e mal attuato.
 

Il nuovo Consiglio territoriale della Uilm Modena ha infine eletto come segretario generale Rosario Romano, che vanta una lunga e solida esperienza sindacale come delegato in CNHI. Su proposta di Romano, è stata eletta la segreteria nelle persone di Loredana Fidolino, Gaetano Gargiulo, Aniello Marrazzo e Walter Ranieri, nonché il tesoriere Vincenzo D’Ambrosio; presidente del Consiglio territoriale è stato eletto Angelo Velotti.
Nella foto, da sinistra, il segretario uscente Zanetti e il nuovo segretario Romano. A destra il segretario organizzativo UIl Emilia-Rmagna Roberto Rinaldi
Foto dell'autore

Nato a Modena nel 1969, svolge la professione di giornalista dal 1995. E’ stato direttore di Telemodena, giornalista radiofonico (Modena Radio City, corrispondente Radio 24) e consigliere Corecom (C...   

Spazio ADV dedicata a Udicon

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Nasce la UIL Funzione Pubblica Modena e Reggio Emilia

Nasce la UIL Funzione Pubblica Modena e Reggio Emilia

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Due grandi presidi a Vignola e Castelnuovo: al via la riorganizzazione della Polizia Locale Terre di Castelli

Cgil, Cisl, Uil regionali: 'Seta, i Comuni soci mettano le risorse per il contratto unico'

Cgil, Cisl, Uil regionali: 'Seta, i Comuni soci mettano le risorse per il contratto unico'

Tariffa puntuale rifiuti, dato shock da ricerca Uil: a Modena aumento del 5,85%

Tariffa puntuale rifiuti, dato shock da ricerca Uil: a Modena aumento del 5,85%

Rinaldi (Uil): 'Meccanica, vola cassa integrazione straordinaria: Modena paga le mancate scelte del Governo'

Rinaldi (Uil): 'Meccanica, vola cassa integrazione straordinaria: Modena paga le mancate scelte del Governo'

Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'

Modena, nel 2025 la cassa integrazione è stabile: 'E' la tempesta perfetta'

Articoli più Letti Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Lutto a Modena, è morta a 53 anni Albachiara Cristiani

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, il saluto del Comune ai 48 dipendenti usciti

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena, in migliaia per l'ultimo saluto ad Albachiara Cristiani: testimone di una Fede incrollabile

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Modena piange la storica dipendente comunale Anna Tavoni: aveva 64 anni

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Papilloma Virus (HPV), al via una nuova campagna di vaccinazione gratuita e a pagamento con invio di SMS

Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati

Via Rep. Montefiorino: di nuovo occupati gli appartamenti sgomberati

Si finge poliziotto e deruba una anziana: arrestato 19 enne

Si finge poliziotto e deruba una anziana: arrestato 19 enne

Modena, Ausl alla Cgil e Uil: ‘Vogliamo riportare al più presto al tavolo una nuova proposta di accordo’

Modena, Ausl alla Cgil e Uil: ‘Vogliamo riportare al più presto al tavolo una nuova proposta di accordo’