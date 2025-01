Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Disagi e proteste alla sede del Corni scientifico al Polo Leonardo di Modena. Da settimane gli studenti, così come gli stessi professori, lamentano una temperatura eccessivamente fredda delle aule, anche sotto i 18 gradi. Una condizione che costringe gli alunni a seguire le lezioni con la giacca e a non svolgere le lezioni nei laboratori, dove la temperatura tocca anche i 15 gradi. Problema ancor più importante in palestra, dove il riscaldamento (a differenza della palestra a fianco del Selmi) è assente e si registrano temperature intorno ai 10 gradi. Per questi motivi domani gli studenti hanno indetto uno sciopero dalle lezioni.