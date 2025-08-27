Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche

Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche

Scopo del progetto è aiutare le famiglie con il supporto di un amico a quattrozampe che grazie al suo fiuto riesca con notevole anticipo a segnalare un attacco

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Tradizione e sapori di Modena

Compie 6 anni la scuola cinofila Porko gatto asd di Modena, aperta nel 2019, tra le innumerevoli attività di addestramento ed educazione, vanta anche tanti progetti sociali e di sostegno, tra cui la preparazione e l'addestramento di Binomi per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche. Lo scopo di questo progetto è di aiutare le famiglie con il supporto di un amico a quattrozampe che grazie al suo fiuto riesca con notevole anticipo a segnalare un attacco e aiuti a mettere in sicurezza. Un aiuto psicologico per le famiglie davvero grande. Ma la scuola si occupa anche della preparazione dell'unita cinofila ricerca esche delle Guardie zoofile di Modena. Perchè il fiuto dei compagni a quattrozampe non sbaglia mai.
Per maggiori informazioni sul progetto visitate il sito.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, al Parco Ferrari si parla di Palestina e Iran

Modena, al Parco Ferrari si parla di Palestina e Iran

Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo

Modena, incendio a due passi dal Duomo: evacuato un palazzo

Rifiuti Modena, Giacobazzi (Fi): 'Cittadini trattati come cavie'

Rifiuti Modena, Giacobazzi (Fi): 'Cittadini trattati come cavie'

Il 35% dei 15enni si è già ubriacato: allarme alcol tra i minorenni a Modena e in regione

Il 35% dei 15enni si è già ubriacato: allarme alcol tra i minorenni a Modena e in regione

Dilettanti, domenica partono Eccellenza e Promozione

Dilettanti, domenica partono Eccellenza e Promozione

Nuovo caso di Chikungunya a Modena, disinfestazione anche nelle aree private

Nuovo caso di Chikungunya a Modena, disinfestazione anche nelle aree private

Spazio ADV dedicata a Mivebo
Articoli più Letti Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Tragedia a Castelvetro, 56enne muore dopo la puntura di un insetto

Tragedia a Castelvetro, 56enne muore dopo la puntura di un insetto

Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni. Il Pd: ‘Abbiamo reagito con prontezza’

Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni. Il Pd: ‘Abbiamo reagito con prontezza’

Fumi crack? Il Comune di Bologna ti fornisce la 'pipa', e accende la polemica

Fumi crack? Il Comune di Bologna ti fornisce la 'pipa', e accende la polemica

Trasporto pubblico: nessuna garanzia da Seta e Amo sui servizi futuri

Trasporto pubblico: nessuna garanzia da Seta e Amo sui servizi futuri