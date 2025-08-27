Compie 6 anni la scuola cinofila Porko gatto asd di Modena, aperta nel 2019, tra le innumerevoli attività di addestramento ed educazione, vanta anche tanti progetti sociali e di sostegno, tra cui la preparazione e l'addestramento di Binomi per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche. Lo scopo di questo progetto è di aiutare le famiglie con il supporto di un amico a quattrozampe che grazie al suo fiuto riesca con notevole anticipo a segnalare un attacco e aiuti a mettere in sicurezza. Un aiuto psicologico per le famiglie davvero grande. Ma la scuola si occupa anche della preparazione dell'unita cinofila ricerca esche delle Guardie zoofile di Modena. Perchè il fiuto dei compagni a quattrozampe non sbaglia mai.
Per maggiori informazioni sul progetto visitate il sito.
Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche
Scopo del progetto è aiutare le famiglie con il supporto di un amico a quattrozampe che grazie al suo fiuto riesca con notevole anticipo a segnalare un attacco
Compie 6 anni la scuola cinofila Porko gatto asd di Modena, aperta nel 2019, tra le innumerevoli attività di addestramento ed educazione, vanta anche tanti progetti sociali e di sostegno, tra cui la preparazione e l'addestramento di Binomi per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche. Lo scopo di questo progetto è di aiutare le famiglie con il supporto di un amico a quattrozampe che grazie al suo fiuto riesca con notevole anticipo a segnalare un attacco e aiuti a mettere in sicurezza. Un aiuto psicologico per le famiglie davvero grande. Ma la scuola si occupa anche della preparazione dell'unita cinofila ricerca esche delle Guardie zoofile di Modena. Perchè il fiuto dei compagni a quattrozampe non sbaglia mai.
Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.
Escherichia coli in Romagna, non solo Cesenatico: non balneabili 17 tratti di mare: da Milano Marittima a Cattolica
Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico
Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata
Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona MusicistiArticoli Recenti
Tragedia a Castelvetro, 56enne muore dopo la puntura di un insetto
Chikungunya a Carpi, ancora disinfestazioni. Il Pd: ‘Abbiamo reagito con prontezza’
Fumi crack? Il Comune di Bologna ti fornisce la 'pipa', e accende la polemica
Trasporto pubblico: nessuna garanzia da Seta e Amo sui servizi futuri