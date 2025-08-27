Modena, cani addestrati per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche

Compie 6 anni la scuola cinofila Porko gatto asd di Modena, aperta nel 2019, tra le innumerevoli attività di addestramento ed educazione, vanta anche tanti progetti sociali e di sostegno, tra cui la preparazione e l'addestramento di Binomi per il sostegno di pazienti con crisi epilettiche. Lo scopo di questo progetto è di aiutare le famiglie con il supporto di un amico a quattrozampe che grazie al suo fiuto riesca con notevole anticipo a segnalare un attacco e aiuti a mettere in sicurezza. Un aiuto psicologico per le famiglie davvero grande. Ma la scuola si occupa anche della preparazione dell'unita cinofila ricerca esche delle Guardie zoofile di Modena. Perchè il fiuto dei compagni a quattrozampe non sbaglia mai.

