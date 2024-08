Modena, detenuto aggredisce e ferisce poliziotti

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Tra questi anche il Comandante del reparto, un Ispettore, un Assistente Capo e due Agenti.”. Il detenuto resosi responsabile dei disordini e dell'aggressione al personale è stato immediatamente trasferito al carcere di Piacenza.

Per i sindacalisti del SAPPE, è “doveroso richiamare l'attenzione dei vari uffici dipartimentali e ministeriali, evidenziando un dato statistico che ha registrato negli ultimi due mesi: l'arrivo di oltre venticinque detenuti provenienti da altre strutture per motivi di ordine e sicurezza. Il sovraffollamento ha raggiunto numeri altisonanti e non consente di poter operare nella maniera più regolare possibile ed a fronte di un organico che annovera carenze asfittiche. Il carcere di Modena si ripropone al centro dell’attenzione dopo i gravi fatti del 2020 con situazioni stressanti che si ripropongono con l’attuale situazione emergenziale e con costanza giornaliera. Si resta sempre in attesa che il processo per le devastazioni e i disordini posti in essere venga definito quanto prima. Solidarietà massima a tutto il personale coinvolto nella circostanza da parte del Sappe”.

Donato Capece, segretario generale del SAPPE, denuncia che “la situazione nel carcere di Modena e nelle altre carceri emiliano-romagnole è allarmante.



Il personale è sempre meno, anche a seguito di questi eventi ormai all’ordine del giorno. Il personale di Polizia Penitenziaria è allo stremo e, pur lavorando più di 10/12 ore al giorno, non riesce più a garantire i livelli minimi di sicurezza. Fino a quando potrà reggere questa situazione?”. “Dopo i tanti episodi di violenza di questi ultimi giorni, non possiamo che invocare misure di maggiore rigore, per riportare la legalità nelle carceri”, rimarca, e per questo si appella alle Autorità istituzionali e politiche. “Chiediamo che i detenuti violenti vengano ristetti in appositi istituti, dove dovrebbero scontare la pena al regime chiuso, con applicazione delle misure restrittive di cui all’articolo 14 bis dell’ordinamento penitenziario, perché mettono a rischio l’ordine e la sicurezza e, spesso, si avvalgono anche della loro posizione di supremazia nei confronti degli altri reclusi. Chiediamo inoltre la dotazione del taser, o di altro strumento simile, affinché gli agenti possano difendersi ed evitare che la violenza dei detenuti venga portata a conseguenze estreme», conclude il leader del SAPPE.