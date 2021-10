Modena, domani in piazza pacificamente per dire ancora no al Green Pass

Sabato, come detto , l'autorizzazione alla consueta manifestazione pacifica che si tiene a Modena contro il green pass è stato negato, ma domani alle 16.30 in piazzale Sant'Agostino è stata autorizzata dalla questura una manifestazione statica alla quale prenderanno parte medici e avvocati. L'evento prevede gli interventi di Daniele Giovanardi, ex primario del pronto soccorso di Modena, di Marco Maggi, medico dentista sospeso per la sua scelta di non vaccinarsi ( qui la sua storia ), l'avvocato Costantino Righi Riva e il presidente del Comitato italiano per la libertà Flavio Morani. L'evento è, come sempre, organizzato dal gruppo Modena Libera.