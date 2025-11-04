Modena, don Davide Cerfogli nominato parroco nella comunità del Sacro Cuore

Il vescovo di Modena Erio Castellucci ha nominato don Davide Cerfogli parroco della comunità del Sacro Cuore di Modena.

La decisione è stata presa dopo che la parrocchia del Sacro Cuore era rimasta vacante per il trasferimento del titolare ad altro incarico pastorale e necessitava di essere provveduta di un altro presbitero. Ordinato sacerdote nel 2018, don Cerfogli, 43 anni, è stato vicario parrocchiale di Spilamberto in Sant’Adriano e in San Giovanni Battista con mandato pastorale in entrambe le parrocchie per la Pastorale dei ragazzi e dei giovani.

La nomina di don Cerfogli avrà decorrenza a partire da domenica 16 novembre, con la presa di possesso canonico della suddetta parrocchia.