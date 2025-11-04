Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, don Davide Cerfogli nominato parroco nella comunità del Sacro Cuore

Modena, don Davide Cerfogli nominato parroco nella comunità del Sacro Cuore

Ordinato sacerdote nel 2018, don Cerfogli, 43 anni, è stato vicario parrocchiale di Spilamberto

1 minuto di lettura
Spazio ADV dedicata a Udicon

Il vescovo di Modena Erio Castellucci ha nominato don Davide Cerfogli parroco della comunità del Sacro Cuore di Modena.

La decisione è stata presa dopo che la parrocchia del Sacro Cuore era rimasta vacante per il trasferimento del titolare ad altro incarico pastorale e necessitava di essere provveduta di un altro presbitero. Ordinato sacerdote nel 2018, don Cerfogli, 43 anni, è stato vicario parrocchiale di Spilamberto in Sant’Adriano e in San Giovanni Battista con mandato pastorale in entrambe le parrocchie per la Pastorale dei ragazzi e dei giovani.

La nomina di don Cerfogli avrà decorrenza a partire da domenica 16 novembre, con la presa di possesso canonico della suddetta parrocchia.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Pd Modena, Gargano a sorpresa si chiama fuori. Resta in campo solo Paradisi

Pd Modena, Gargano a sorpresa si chiama fuori. Resta in campo solo Paradisi

Classifica criminalità Sole 24 ore, Giacobazzi (FI): 'Serve un patto per Modena città insicura'

Classifica criminalità Sole 24 ore, Giacobazzi (FI): 'Serve un patto per Modena città insicura'

Furti e reati 'di strada', Modena tra le province peggiori d'Italia

Furti e reati 'di strada', Modena tra le province peggiori d'Italia

Criminalità, Modena 17esima provincia peggiore d'Italia

Criminalità, Modena 17esima provincia peggiore d'Italia

Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?'

Lega Modena: 'Rave di Campogalliano, chi pagherà i danni?'

Modena, auto contromano in tangenziale: fermata 50enne completamente ubriaca

Modena, auto contromano in tangenziale: fermata 50enne completamente ubriaca

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli più Letti Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Modena, sanità in lutto: è morta a 57 anni l'infermiera Cristina Muzzarelli

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Cosa mangiare a pasto, i segreti per la longevità: domani Franco Berrino al Bper Forum di Modena

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Rapporto Ispra, in Emilia Romagna il maggior consumo di suolo annuale

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Sabato, Modena di nuovo bloccata dalla Street Parade, lo sballo di strada, ora contro la guerra

Spazio ADV dedicata a MAMMUT MODENA
Articoli Recenti Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Sfregiato e ripulito: l'ex Bugatti dopo il rave

Modena, Greg Paltrinieri incontra gli studenti del Tassoni

Modena, Greg Paltrinieri incontra gli studenti del Tassoni

Rave a Campogalliano: scontri con la polizia, 9 persone arrestate

Rave a Campogalliano: scontri con la polizia, 9 persone arrestate

Rave ex Bugatti: l'area si sta svuotando lentamente dopo una notte di tensione

Rave ex Bugatti: l'area si sta svuotando lentamente dopo una notte di tensione