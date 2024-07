Modena, i mozziconi di sigaretta diventano imbottitura per la moda sos

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

Da quando nel dicembre 2023 è iniziata la collaborazione all’insegna dell’economia circolare tra il brand e la multiutility, in soli sei mesi Hera ha raccolto tra Modena e Castelfranco, e solo nell’ambito della campagna “Riciccami”, circa 65 mila mozziconi di sigaretta, evitando così la dispersione del rifiuto indifferenziato nell’ambiente e la conseguente emissione, ad esempio, di circa 8 chilogrammi di Co2. Grazie ai mozziconi raccolti, Human Maple realizzerà giacche imbottite: dai filtri delle sigarette, infatti, è possibile valorizzare l’acetato di cellulosa, un materiale termoisolante utilizzabile come imbottitura per abbigliamento ma anche per peluches, portachiavi e cuscini.

I mozziconi sono stati raccolti per Human Maple durante eventi di sensibilizzazione che si sono tenuti nel primo semestre di quest’anno in collaborazione con Plastic Free, Modena Pulita, Agesci e l’associazione Castelfranco Emilia del Fare, ma anche attraverso lo svuotamento dei due “posacenere sondaggio” ideati e installati dalla start-up: si tratta di contenitori interattivi (sono in tutto circa 150 quelli presenti in varie città italiane) che invitano l’utente a conferire correttamente le cicche attraverso l’utilizzo di un sondaggio incentivante. A Modena sono presenti nei pressi del Mercato Albinelli e in via Gallucci.

“La collaborazione tra il Gruppo Hera e Human Maple è nata in seno al nostro concorso #abbiamonelcuore, una iniziativa finalizzata a premiare le idee virtuose per l’ambiente proposte da cittadini, associazioni e imprese – racconta Paolo Paoli, Responsabile Servizi Ambientali dell’Area di Modena della multiutility – Questa giovane realtà imprenditoriale ha candidato il proprio progetto al contest ottenendo un premio in denaro che ha permesso di installare gli speciali posacenere in centro a Modena.



La giuria ha infatti subito colto le potenzialità di questa idea, che combatte un fenomeno odioso, il littering, e allo stesso tempo produce valore. Come Hera ci siamo quindi impegnati a sostenere il Progetto Maple Cigarettes attraverso la campagna “Riciccami” finalizzata a ridurre l’impatto ambientale dei mozziconi”.

“Human Maple ha di recente attivato a Modena un impianto per la valorizzazione dei mozziconi in via Emilio Salgari, dove è stato brevettato il processo di riciclo e dove avviene la trasformazione della cicca di sigaretta, filtri delle sigarette elettroniche compresi, in imbottitura per i vari ambiti d'interesse. Siamo orgogliosi di questo traguardo e le collaborazioni messe in campo, come quella con il Gruppo Hera, sono per noi preziose”, conclude Ali Benkouhail CEO e Co-founder di Human Maple.