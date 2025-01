Modena, in 10mila in piazza per lo spettacolo di Skin

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

La serata, organizzata da Studio’s, è stata aperta, come previsto, da dj e speaker di Radio Bruno alle 22.30; l’artista internazionale, frontwoman della band rock Skunk Anansie, questa volta nella veste di Dj. Prima del count down di mezzanotte, scandito insieme a Skin, il sindaco Massimo Mezzetti ha salutato la piazza lanciando un messaggio per la liberazione di Cecilia Sala, la giornalista imprigionata in Iran, e di solidarietà a tutte le donne.

La musica è proseguita fino all’1,45 e non si sono registrati incidenti o episodi rilevanti, soprattutto in considerazione dell'elevato numero di presenze.

'Nonostante il divieto, molte però sono state le segnalazioni relative a scoppi di un botti e petardi in centro e fuori dal centro storico, fortunatamente senza incidenti. Solo in taluni casi sono intervenute le forze di polizia presenti numerose, anche con agenti in borghese, in tutto il centro storico per monitorare, contenere e prevenire episodi più gravi' - sottolinea il Comune in una nota.

Alle 2.30 erano già iniziate le operazioni per il disallestimento del palco e alle 5 gli operatori di Hera hanno iniziato le operazioni di pulizia del piazzale che già questa mattina si presentava completamente ripristinato.

'Quella in piazza Sant'Agostino è stata una vera festa per tutti - afferma il sindaco Mezzetti - Mi ha emozionato vedere in quanti hanno risposto alla proposta che abbiamo fatto. Ringrazio tutti coloro che hanno permesso lo svolgimento di questa serata con il loro lavoro a servizio degli altri, a partire dagli organizzatori. Ringrazio soprattutto Skin, un'artista di grande empatia che si è subito sintonizzata con la nostra città'.

Foto Nino Saetti