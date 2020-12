Modena, è morto l'ex deputato e sottosegretario Luciano Guerzoni

E' morto oggi a 82 anni l'ex deputato modenese Luciano Guerzoni. Professore ordinario di Diritto ecclesiastico all’Università di Modena, è stato presidente della Fondazione 'Ermanno Gorrieri' di Modena. Parlamentare della Sinistra indipendente nel corso degli anni Ottanta, nel 1993 è stato, assieme a Ermanno Gorrieri e Pierre Carniti, tra i promotori del movimento dei cristiano-sociali. Deputato per tre legislature (1983-1996), ha fatto parte della commissione Affari sociali e della commissione Istruzione e cultura della Camera. E’ stato Sottosegretario di Stato all’Università e alla ricerca scientifica e tecnologica nei Governi Prodi, D’Alema, Amato. Studioso dell’ordinamento dello Stato nel campo della disciplina del fenomeno religioso, è stato autore di numerose pubblicazioni sulle problematiche della libertà religiosa e della laicità statuale. «Ci ha lasciati questa notte Luciano Guerzoni. Una persona di grande valore, sia come professore di Diritto ecclesiastico all'Università degli studi di Modena, sia come deputato nelle liste del Pci e del Pds - ricorda il presidente della Provincia di Modena Gian Domenico Tomei -. E stato tra i fondatori dei Cristiano sociali, intuendo quasi trent'anni fa, la necessità di unire tutte quelle espressioni e quelle culture della nostra società attente ai bisogni delle persone e delle comunità. Ha contribuito concretamente al crescita sociale e culturale del nostro territorio. Ci lascia un grande vuoto e voglio rivolgere ai suoi familiari le mie più sentite condoglianze».

