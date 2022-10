Modena, nuovo intervento di restauro per Palazzo Ducale

Prendono i lavori di restauro della facciata su via Tre Febbraio del Palazzo Ducale di Modena, sede dell'Accademia militare. Questa mattina è avvenuta la consegna formale del cantiere all'azienda Sirecon srl, che realizzerà l'intervento per un valore complessivo di 1,5 milioni e una durata stimata in circa due anni, a seguito del quali sarà possibile rimuovere le impalcature oggi presenti sull'edificio. All'iniziativa presieduta dal generale di divisione Davide Scalabrin, comandante dell'Accademia, è stato invitato anche l'assessore al Centro storico e ai Lavori pubblici Andrea Bosi. Il Palazzo Ducale è già stato interessato negli ultimi anni dal restauro della facciata principale e da altri lavori di manutenzione, così come di interventi in alcune prestigiose sale dell'edificio storico. Con il cantiere in partenza oggi saranno restaurati tutti i prospetti dell'edificio. Le opere prevedono anche il recupero conservativo degli elementi architettonici come cornici, mensole, timpani, e ornati.