Modena, parco Ferrari: lavori da 100mila euro per passaggio sul lago

Sono arrivati a conclusione i lavori di rifacimento del “passetto” del lago al parco Ferrari, il percorso trasversale che attraversa lo specchio d’acqua e rappresenta un elemento fondamentale per la viabilità interna all’area verde costituendo, tra l’altro, un collegamento ciclopedonale tra viale Autodromo e viale Italia.

L’intervento di manutenzione straordinaria, effettuato a cura del settore Lavori pubblici, ha un valore di 100mila euro interamente finanziato con risorse comunali.

Le attività hanno riguardato la demolizione delle strutture esistenti, che erano in condizioni di grave ammaloramento e degrado a causa dell’azione di erosione spondale, che aveva intaccato la stabilità del manufatto tanto da provocare un cedimento e limitare il ricambio idrico. Sono poi stati posati gli scatolari per la realizzazione del nuovo attraversamento, realizzato con materiali idonei al passaggio di veicoli leggeri fino a 3,5 tonnellate, in caso di necessità.

L’intera area del parco è, infatti, riservata alla mobilità dolce ciclopedonale, eccetto mezzi di soccorso, per la pulizia e veicoli delle forze dell’ordine.

Il lago del parco Ferrari, con una superficie complessiva di 10.634 metri quadrati, oggi ospita una numerosa avifauna ed è un vero e proprio scrigno di biodiversità, all’interno del territorio comunale.