Pesano nel giudizio sull'Emilia-Romagna, anche la programmazione di infrastrutture impattanti, come l'autostrada Cispadana, la bretella Campogalliano-Sassuolo e il Passante di Bologna.'Si tratta - afferma l'associazione ambientalista - di infrastrutture che non solo andranno a consumare suolo (nel caso della Campogalliano-Sassuolo frammentando l'area protetta lungo la fascia del fiume Secchia) e a contribuire ai problemi di inquinamento, ma che porteranno a uno spreco di denaro che, come visto per gli altri casi, non sarà limitato a fondi privati. Progetti che vanno esattamente nella direzione opposta rispetto alla riduzione dell'utilizzo del mezzo privato. Il tutto quando esistono alternative più economiche e di minor impatto, come nel caso del completamento della strada di scorrimento tra Reggiolo e Ferrara sud, già costruita per 25 chilometri e con progetto preliminare approvato, al posto della Cispadana'.