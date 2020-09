Modena, riaprono le scuole: esplode la protesta al Barozzi

Primo giorno di scuola con lo spettro del coronavirus e a Modena esplode subito la protesta al Barozzi. Come annunciato gli studenti hanno creato una catena umana intorno all'edificio.'Non ci hanno mai spiegato perché noi dovremmo cedere delle aule al Liceo Muratori: hanno sempre parlato di numeri per il Barozzi, affermando a volte che le aule in più sarebbero state 10, altre volte 5 e infine 7 - affermano gli studenti -. Mai abbiamo avuto notizia di quante aule disporrà il Liceo Muratori che, ricordiamo, ha due sedi: quella dell’ex San Carlo e quella del Muratori. E cosa importante, non è dato sapere per quanti alunni del Muratori sarà necessario ricorrere alla didattica a distanza'.Davanti ai cancelli gli studenti hanno protestato pacificamente con cartelli e slogan. Una manifestazione che ha coinvolto centinaia di studenti. Sono 1200 gli studenti complessivi ospitati nell'istitituto e questa mattina solo i ragazzi delle classi primi sono entrati regolarmente in aula. Per gli altri primo giorno di scuola fuori dai cancelli.