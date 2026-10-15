Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, salvò un bimbo che soffocava: gli è stata consegnata l'effige della Bonissima

Modena, salvò un bimbo che soffocava: gli è stata consegnata l'effige della Bonissima

Durante il Carnevale di Piumazzo, intervenne per soccorrere un bambino di sette anni che stava soffocando

1 minuto di lettura

Questa mattina, in municipio, il sindaco di Modena Massimo Mezzetti ha consegnato la medaglia con l’effigie della Bonissima a Massimo Frascà, sovrintendente di Polizia penitenziaria in servizio alla Casa circondariale Sant’Anna, che il 2 marzo 2025, durante il Carnevale di Piumazzo, intervenne per soccorrere un bambino di sette anni che stava soffocando.
Nato a Catanzaro e residente a Modena, Frascà si trovava alla manifestazione in abiti civili quando si accorse che il bambino, mentre mangiava una caramella, stava soffocando. Non esitò a intervenire e, grazie alla manovra di Heimlich, eseguita per tre volte, riuscì a liberare le vie respiratorie del piccolo, che poté così riprendersi.
Il sindaco ha ringraziato Frascà per il suo gesto, sottolineando l’importanza di un intervento tempestivo che ha permesso di salvare la vita al bambino. Con il conferimento dell’effigie della Bonissima, l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio al coraggio, alla prontezza e al senso civico dimostrati da Frascà, qualità che costituiscono un esempio per l’intera comunità modenese.
All’incontro di questa mattina erano presenti anche la nuova direttrice del carcere di Modena, la dottoressa Annalisa La Greca, il comandante della Polizia penitenziaria Carmine D’Antonio e il consigliere comunale Gianluca Fanti.

Foto dell'autore

La Pressa è un quotidiano on-line indipendente fondato da Cinzia Franchini, Gianni Galeotti e Giuseppe Leonelli. Propone approfondimenti, inchieste e commenti sulla situazione politica, sociale ed ec...   

Spazio ADV dedicata a Mivebo

Da anni Lapressa.it offre una informazione indipendente ai lettori, senza nessun finanziamento pubblico. La pubblicità copre parte dei costi, ma non basta. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci segue di concederci un contributo. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di lettori, è fondamentale.

Articoli Correlati
Modena, Vignali (Fi): 'Pronto soccorso a rischio, senza reparti Policlinico diventa struttura monca'

Modena, Vignali (Fi): 'Pronto soccorso a rischio, senza reparti Policlinico diventa struttura monca'

Policlinico svuotato, così Mezzetti continua a investire sui contenitori dimenticando il contenuto

Policlinico svuotato, così Mezzetti continua a investire sui contenitori dimenticando il contenuto

Modena, ecco perchè da medico dico che svuotando il Policlinico, il Pronto soccorso decadrebbe a Cau

Modena, ecco perchè da medico dico che svuotando il Policlinico, il Pronto soccorso decadrebbe a Cau

'Policlinico svuotato, la sanità deve restare vicina ai cittadini'

'Policlinico svuotato, la sanità deve restare vicina ai cittadini'

Sferzata Lega in commissione, Modena intitola una via a Norma Cossetto

Sferzata Lega in commissione, Modena intitola una via a Norma Cossetto

Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere

Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere

Spazio ADV dedicata a Roadhouse
Articoli più Letti Modena, ex Bellucci, lo sfogo dei proprietari: 'Il Comune ha bloccato il progetto, così la riconversione è impossibile'

Modena, ex Bellucci, lo sfogo dei proprietari: 'Il Comune ha bloccato il progetto, così la riconversione è impossibile'

Inquinamento: otto aerei all'ora in atterraggio sopra Modena, ma invisibili alla manovra antismog

Inquinamento: otto aerei all'ora in atterraggio sopra Modena, ma invisibili alla manovra antismog

Sassuolo: benvenuto Everest, neonato venuto alla luce con un peso di 5,6 chili

Sassuolo: benvenuto Everest, neonato venuto alla luce con un peso di 5,6 chili

Modena, liste d’attesa: chi non riesce a prenotare sparisce dalle statistiche, ecco perchè i dati migliorano

Modena, liste d’attesa: chi non riesce a prenotare sparisce dalle statistiche, ecco perchè i dati migliorano

Spazio ADV dedicata a Italpizza
Articoli Recenti Modena, tangenziale Pasternak, il cantiere fantasma: disagi e pericoli

Modena, tangenziale Pasternak, il cantiere fantasma: disagi e pericoli

Osteoporosi, Morrone: 'Oltre un anno di attesa per una MOC è davvero troppo'

Osteoporosi, Morrone: 'Oltre un anno di attesa per una MOC è davvero troppo'

La via Maestra: il 17 ottobre 700 modenesi con CGIL e associazioni in piazza a Roma

La via Maestra: il 17 ottobre 700 modenesi con CGIL e associazioni in piazza a Roma

'Furti in isole ecologiche, dobbiamo tagliare la testa al serpente, i ricettatori'

'Furti in isole ecologiche, dobbiamo tagliare la testa al serpente, i ricettatori'