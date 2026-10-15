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Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere

Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere

Non esiste prima, la bassa e media gravità. Lo si impara sempre dopo

1 minuto di lettura

Buongiorno Direttore,

parlando seriamente.

Due esempi pratici.

In agosto porto mia madre al Cau, dopo l'esame del sangue la trasferiscono in Ps.; lì, dopo due lastre all'addome in reparto decidono per il ricovero.

Sempre in agosto, porto mio padre direttamente al Ps; lì, visto che è portatore di pacemaker, lo portano in cardiologia (4° piano) per verificarne il funzionamento (poi è stato ricoverato per la sostituzione).

Questo per dire che un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici per i necessari approfondimenti (nel mio caso Radiologia e Cardiologia) non può esistere.

Non esiste prima, la bassa e media gravità.

Lo si impara sempre dopo (e questo la dottoressa Modena non potrà che confermarlo).

Buona giornata.

Cordialmente,

Roberto Malavasi - Albareto

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