Policlinico addio? Un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici non può esistere

Buongiorno Direttore,
parlando seriamente.
Due esempi pratici.
In agosto porto mia madre al Cau, dopo l'esame del sangue la trasferiscono in Ps.; lì, dopo due lastre all'addome in reparto decidono per il ricovero.
Sempre in agosto, porto mio padre direttamente al Ps; lì, visto che è portatore di pacemaker, lo portano in cardiologia (4° piano) per verificarne il funzionamento (poi è stato ricoverato per la sostituzione).
Questo per dire che un Pronto Soccorso senza i reparti specialistici per i necessari approfondimenti (nel mio caso Radiologia e Cardiologia) non può esistere.
Non esiste prima, la bassa e media gravità.
Lo si impara sempre dopo (e questo la dottoressa Modena non potrà che confermarlo).
Buona giornata.
Cordialmente,
Roberto Malavasi - Albareto