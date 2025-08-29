Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, temporale nella notte: trenta interventi per rami caduti

Modena, temporale nella notte: trenta interventi per rami caduti

Sono state impiegate anche le squadre dei vigili volontari per fare fronte tempestivamente alle segnalazioni della cittadinanza

Il temporale che si è abbattuto dalla tarda serata di ieri, ha portato diverse richieste di intervento al Comando dei Vigili del Fuoco. Sono stati effettuati circa una trentina di interventi in provincia, in particolare in zone dell'alta montagna ma anche nella città di Modena, principalmente per alberi e rami caduti e coperture danneggiate dal forte vento. Sono state impiegate anche le squadre dei vigili volontari per fare fronte tempestivamente alle segnalazioni della cittadinanza.
Modena, dal primo settembre attivi tre nuovi photored

'Cultura perno dello sviluppo di Modena: al nuovo polo Sant'Agostino serve manager di alto profilo'

Il Modena Calcio si presenta, Rivetti apre e chiude la festa gialloblù: 'Avanti gialli'

Serie D, mister Gori del Cittadella Vis Modena: 'Vogliamo migliorare il settimo posto'

Morto per la puntura di un insetto: il Comune di Modena piange Luca Savoca

Modena calcio, la festa in piazza, divieti e modifiche alla viabilità

Romagna, escherichia coli superiore al valore limite: divieto di balneazione a Cesenatico

Modena, chiude già la ruota panoramica: Procura di Torino scopre che non è revisionata

Modena, torna il falso volantino del 'Ministero dell’Interno': segnalazioni in zona Est e zona Musicisti

Chikungunya a Modena, nuovo caso: al via disinfestazioni

Ospedale Sassuolo: nuovo monitor in Cardiologia grazie al libro di Alfonso Scibona

Ecco quanto costa comprare case nelle città e mete turistiche: Milano al top

