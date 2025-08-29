Modena, temporale nella notte: trenta interventi per rami caduti

Il temporale che si è abbattuto dalla tarda serata di ieri, ha portato diverse richieste di intervento al Comando dei Vigili del Fuoco. Sono stati effettuati circa una trentina di interventi in provincia, in particolare in zone dell'alta montagna ma anche nella città di Modena, principalmente per alberi e rami caduti e coperture danneggiate dal forte vento. Sono state impiegate anche le squadre dei vigili volontari per fare fronte tempestivamente alle segnalazioni della cittadinanza.



