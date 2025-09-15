Stampa questo articoloIcona di una stampante per stampare l'articolo

Modena, un festivalfilosofia nel segno della educazione, il primo senza Michelina Borsari

Giunto alla venticinquesima edizione, il format del festival prevede come sempre lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, attività per ragazzi e cene fi

Dedicato al tema paideia, il festivalfilosofia 2025 è in programma a Modena, Carpi e Sassuolo dal 19 al 21 settembre.
Giunto alla venticinquesima edizione, il format del festival prevede come sempre lezioni magistrali, mostre, spettacoli, letture, attività per ragazzi e cene filosofiche. Gli appuntamenti saranno oltre 150 e tutti gratuiti.
E' il primo festival senza Michelina Borsari, ideatrice del festival e sua prima direttrice. Era ancora un punto di riferimento e di ispirazione, anche come componente del Comitato scientifico del Consorzio. Per una triste coincidenza, l'edizione 2025 del festivalfilosofia sarà dedicata proprio a una questione, la paideia, in cui si può condensare non solo l'attività culturale e professionale, ma l'intera vita, di Michelina Borsari. E venerdì 19 settembre alle ore 19,30, in piazza Grande, il festival condividerà con il pubblico un ricordo della traiettoria culturale di Michelina Borsari.Piazze e cortili ospiteranno 56 tra lezioni magistrali e dibattiti. Trasformazioni sociali e rivoluzioni tecnologiche stanno modificando le relazioni tra generazioni, i processi educativi e di apprendimento, e lo stesso statuto della conoscenza. A questo triplice livello di questioni il programma del festival cerca di fornire concetti per formulare al meglio le domande necessarie.
La 'paideia' in senso filosofico è d'altronde un progetto di formazione dell'umano che ne deve tenere insieme in modo armonico e connesso le varie componenti: il sapere, i valori, la reciprocità tra i singoli e la collettività, la trasmissione. Ciò comporta di affrontare i cambiamenti nelle relazioni tra generazioni, non solo all'interno delle famiglie dove abitualmente si compiono i processi di 'educazione', ma più in generale in ogni relazione d'insegnamento, dove viene trasmesso un sapere o un valore: nella cultura come nella vita, nelle arti come nella scuola, certo la principale, ma non l'unica, istituzione di 'paideia'. E proprio alla scuola, sia pure in senso lato e non tecnico, sono dedicati molti interventi che ne misurano la relazione con la società e fanno il punto su alcuni nodi di grande rilevanza per il dibattito pubblico.Diversi appuntamenti saranno nel segno della conversazione e del dibattito, per generare un confronto fra teorie ed esperienze, siano esse artistiche o civili.
L'edizione 2025, mentre conferma lo stretto legame con i maggiori protagonisti del dibattito filosofico e ripropone a distanza di tempo autori che hanno accompagnato i venticinque anni di storia del festival, presenta ventiquattro voci nuove.

Tra i protagonisti si ricordano, tra gli altri: Alessandro Aresu (Lectio 'Confindustria Emilia Area Centro'), Enzo Bianchi, Massimo Cacciari (componente del Comitato scientifico del festival, la cui lezione sarà dedicata alla memoria di Michele Di Francesco), Barbara Carnevali (componente del Comitato scientifico del festival), Umberto Curi, Ivano Dionigi (Lectio 'BPER Banca'), Roberto Esposito, Maurizio Ferraris, Simona Forti, Umberto Galimberti (Lectio 'Gruppo Hera'), Matteo Lancini (Lectio 'Rotary Club Gruppo Ghirlandina'), Michela Marzano, Stefano Massini, Salvatore Natoli, Massimo Recalcati, Chiara Valerio (Lectio 'Aimag'), Nicla Vassallo, Marcello Veneziani. Tra chi è al 'debutto': James Boyle (in collaborazione con 'Learning More Festival' by FEM. Future Education Modena), Luciano Canova (Lectio 'Coop Alleanza 3.0'), Ernesto Galli Della Loggia, Marina Garcès, Daniel Innerarity, Mario Isnenghi, Catherine König-Pralong, Sybille Krämer, Nicola Lagioia, Raffaele Mantegazza, Mauro Piras, Donald Sassoon.
Diversi interventi solleveranno questioni concettuali in forma narrativa o d'inchiesta, come nel caso di Alessandro Bergonzoni, Paolo Di Paolo, Riccardo Staglianò, Telmo Pievani.Il programma filosofico del festival propone anche la sezione 'la lezione dei classici': studiose e studiosi autorevoli commenteranno i testi che, nella storia del pensiero occidentale, hanno costituito modelli o svolte concettuali rilevanti per il tema della paideia.
