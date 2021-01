'Modena, via Amundsen, qui il Comune calpesta il Pums sulle aree di quiete'

'Con la realizzazione di questa nuova strada nell'area verde di fianco alla scuola elementare, con una immissione con accesso ed uscita su via Amundsen, a pochi metri dall'ingresso della scuola e dal giardino della stessa, il Comune di Modena sconfessa il principio delle cosiddette aree di quiete sancito all'interno del nuovo Piano Urbano della Mobilità sostenibile, recentemente approvato'. Dal cantiere in corso per la realizzazione della nuova strada e del parcheggio che costituirà l'accesso al nuovo supermercato compreso tra via Amundsen e via Emilia Ovest, parla il referente del Comitato Respiriamo Aria Pulita di Modena, Chiara Costetti. 'Vorremmo discutere su questo punto, per cercare eventuali modifiche per affermare insieme un principio per la sicurezza e la tutela delle scuole che è lo stesso comune ad avere messo nero su bianco'.in occasione dell’incontro online del Quartiere 4 San Faustino, Madonnina, Quattro Ville fissato per martedì 19 gennaio alle 20.30.