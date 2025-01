Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'Le circostanze di queste morti sono drammatiche' - evidenzia la Camera Penale. Secondo le dichiarazioni ufficiali, due dei decessi sono stati causati dall'inalazione di gas, mentre l'ultimo è stato un atto suicidario intenzionale, nonostante la valutazione tecnica che aveva rilevato una condizione di fragilità del detenuto'.La Camera Penale di Modena evidenzia anche come 'negli ultimi anni il sovraffollamento e le condizioni inumane delle carceri italiane abbiano portato a un numero preoccupante di suicidi tra i detenuti.

Nel solo 2023, sono stati registrati 90 suicidi, e già tre casi di suicidio si sono verificati all'inizio del 2025 nelle carceri di Paola e Firenze. Nonostante il Presidente della Repubblica e Papa Francesco abbiano recentemente richiamato l'attenzione su queste problematiche, la Camera Penale di Modena sottolinea come la situazione nel carcere di Sant'Anna permane critica. Questo, secondo i penalisti, è emblematico di una politica penale carente e del fallimento delle riforme strutturali richieste da tempo'.'Durante la giornata del 24 gennaio, oltre all'astensione dalle udienze e da ogni altra attività giudiziaria, saranno organizzate diverse manifestazioni e iniziative politiche. La Camera Penale di Modena garantirà comunque i servizi pubblici essenziali, assicurandosi che i processi con imputati detenuti possano procedere come previsto dalla legge. In tal modo, gli avvocati penalisti di Modena intendono sensibilizzare sia l’opinione pubblica che le istituzioni, auspicando una riforma significativa del sistema carcerario e una maggiore attenzione ai diritti umani e alla dignità delle persone detenute'.