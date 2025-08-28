Morto per la puntura di un insetto: il Comune di Modena piange Luca Savoca

'Il Comune di Modena esprime cordoglio e vicinanza a familiari e amici per la scomparsa del proprio dipendente Luca Vincenzo Savoca, avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 agosto, a seguito della puntura di un insetto durante una passeggiata sul Monte Tre Croci a Levizzano Rangone di Castelvetro'. Così, in una nota piazza Grande.

Il sindaco Massimo Mezzetti, nell'esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa, porge le condoglianze ai suoi familiari a nome dell'Amministrazione Comunale e si stringe ai dipendenti dello Sportello unico per l'edilizia e a tutti i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato.

'Dipendente del Comune di Modena da tre anni, Luca era in servizio nella sezione Abusi, condoni e agibilità dell'Ufficio Sportello Unico Edilizia (Sue) e controlli, e si è subito fatto apprezzare dai colleghi per la sua gentilezza e le sue capacità, tanto da essere diventato in poco tempo una delle colonne portanti dell'ufficio. Persona riservata, lascia un vuoto importante sia dal punto di vista umano che professionale'.

