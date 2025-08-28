'Il Comune di Modena esprime cordoglio e vicinanza a familiari e amici per la scomparsa del proprio dipendente Luca Vincenzo Savoca, avvenuta nel pomeriggio di ieri, mercoledì 27 agosto, a seguito della puntura di un insetto durante una passeggiata sul Monte Tre Croci a Levizzano Rangone di Castelvetro'. Così, in una nota piazza Grande.
Il sindaco Massimo Mezzetti, nell'esprimere il proprio cordoglio per la sua scomparsa, porge le condoglianze ai suoi familiari a nome dell'Amministrazione Comunale e si stringe ai dipendenti dello Sportello unico per l'edilizia e a tutti i colleghi che lo hanno conosciuto e apprezzato.
'Dipendente del Comune di Modena da tre anni, Luca era in servizio nella sezione Abusi, condoni e agibilità dell'Ufficio Sportello Unico Edilizia (Sue) e controlli, e si è subito fatto apprezzare dai colleghi per la sua gentilezza e le sue capacità, tanto da essere diventato in poco tempo una delle colonne portanti dell'ufficio. Persona riservata, lascia un vuoto importante sia dal punto di vista umano che professionale'.
Morto per la puntura di un insetto: il Comune di Modena piange Luca Savoca
Dipendente del Comune di Modena da tre anni, era in servizio nella sezione Abusi, condoni e agibilità dell'Ufficio Sportello Unico Edilizia
