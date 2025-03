'Mostra Carpi, Tribunale archivia ma conferma: malizia era nell'opera'

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.

'La decisione con cui oggi il Tribunale di Modena ha disposto l’archiviazione del procedimento penale a carico di monsignor Erio Castellucci, don Carlo Bellini, Cristina Muccioli e Andrea Saltini, rappresenta per noi una tappa fondamentale. Non solo sul piano giudiziario, ma anche e soprattutto su quello morale e pastorale'. A commentare l'ordinanza di archiviazione pubblicata in anteprima da La Pressa è l'avvocato Francesco Minutillo, legale dei fedeli che avevano intrapreso l'azione legale.

'Siamo partiti da una Curia che, per difendere l’indifendibile, sosteneva che la malizia era “negli occhi di chi guarda”. Oggi un Giudice della Repubblica ha affermato nero su bianco che quel quadro era provocatorio, ed era stato realizzato per provocare, probabilmente a scopi pubblicitari. Una vittoria di Pirro dunque quella degli indagati, soprattutto per la Curia.

Il Tribunale ha escluso la configurabilità del reato di vilipendio alla religione cattolica, ma non ha mai affermato che le opere in mostra fossero innocue, edificanti, spirituali o rispettose della sensibilità dei fedeli. Al contrario: ha riconosciuto la loro ambiguità oggettiva. E proprio per questa ambiguità ha ritenuto che non vi fosse sufficiente prova del dolo, cioè di una volontà deliberata di vilipendere, che è condizione necessaria per l’integrazione del reato - continua Minutillo -. Non si tratta dunque di una piena assoluzione morale: il giudice non ha negato il carattere offensivo delle opere, ma si è limitato a rilevare che non si può dimostrare con certezza che l’intento fosse quello di offendere. Un ragionamento penalistico, che nulla toglie alla gravità pastorale e culturale di quanto accaduto.

Gravissima, poi, la constatazione contenuta nel provvedimento, secondo cui la Chiesa di Sant’Ignazio di Carpi, pur consacrata, per il Giudice è di fatto un “luogo civile”, utilizzato per attività culturali e non per il culto. Una valutazione che contraddice esplicitamente quanto affermato dal Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin'.'E ci chiediamo: se quella chiesa è di fatto un luogo civile, come potrà continuare ad usufruire delle esenzioni fiscali riservate ai luoghi di culto? Che ne pensa, ad esempio, l’Agenzia delle Entrate in merito al mancato pagamento dell’Imu? Come fedeli, riteniamo ora opportuno valutare la possibilità di raccogliere tutto il materiale documentale e presentare un'apposita segnalazione alle autorità vaticane competenti, affinché si pronuncino pastoralmente e disciplinarmente sulla condotta dell’Arcivescovo Castellucci e del sacerdote coinvolto. Il silenzio ecclesiale, di fronte a simili eventi, rischia di diventare complicità. Per il resto, una riflessione personale: non mi sentirei sereno di presentarmi al giudizio divino con un precedente del genere sulla mia coscienza. Perché una cosa è sfuggire alla giustizia degli uomini, altra è sottrarsi a quella di Dio' - chiude Minutillo.