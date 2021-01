Nevicata record in Appennino, ancora interventi dei Vigili del fuoco

Sono ormai terminate le attività dei Vigili del fuoco di Modena legate alla imponente nevicata sul nostro Appennino. In questi ultimi giorni una decina gli interventi effettuati per eliminare cumuli di neve o ghiaccio dai tetti incombenti su aree di passaggio.L'alto strato del manto neviso è stata anche occasione in questi giorni per il reparto volo dei vigili del fuoco dell'Emilia Romagna per effettuare esercitazioni con il nuovo velivolo AW139, il Drago 143. Le operazioni di addestramento hanno permesso agli equipaggi di prendere confidenza con le manovre su scenari innevati: approcci in atterraggio, decollo, sbarco, hovering e calata degli aerosoccorritori. Gli AW139 dei vigili del fuoco, ultimi arrivati nella flotta aerea del Corpo nazionale, sono dotati di un’ampia gamma di equipaggiamenti come il verricello di recupero, gancio baricentrico per l’impiego di benna antincendio, radar meteo, sistema di comunicazione satellitare, sistema elettro-ottico, console di missione ad alta definizione.