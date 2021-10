No al Green pass, stasera le fiaccole Modena in piazza Torre

Ancora una manifestazione pacifica per dire no al Green Pass. L'appuntamento è per questa sera alle 20 in piazza Torre a Modena. I manifestanti si sono dati ritrovo, autorizzato, per ribadire la propria vicinanza a Trieste e il proprio no al passaporto sanitario. Alla luce delle torce si terrà un minuto di silenzio e un abbraccio collettivo al quale seguiranno una serie di interventi.La volontà degli attivisti è quella di rendere la fiaccolata del lunedì appuntamento fisso insieme ai cortei statici (la questura non sta autorizzando più la passeggiata in via Emilia) del sabato.Nel video la manifestazione di lunedì scorso.