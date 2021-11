No Green Pass Modena, domani in piazza anche la mamma di Giulia

Torna domani pomeriggio alle 15 l'appuntamento del sabato con le manifestazioni contro il Green Pass a Modena. L'appuntamento è per un evento statico al Novi Sad, la questura non ha infatti autorizzato il tradizionale corteo. Tra gli interventi in programma, come si legge nella locandina diffusa da Modena Libera (), vi è quello della mamma di Giulia Lucenti, la ragazza di 16 anni di Bastiglia deceduta il giorno dopo il vaccino. Oltre a Oxana Nesterenko () parleranno domani Luca Rossi e l'insegnante Federica Francesconi.