No green pass, stretta cortei: evento Modena relegato nel parcheggio

La stretta del Governo sulle manifestazioni no Green Pass con il divieto di cortei e l'obbligo di manifestare solo staticamente fuori dal centro dovrebbe essere operativa da sabato in tutta Italia. Proprio a Modena però sabato avrebbe dovuto tenersi la grande manifestazione con tutte le sigle unite contro il certificato verde.Ebbene, il giro di vite è già stato dato: niente piazza Novi Sad per i manifestanti. La questura ha concesso solamente il parcheggio di piazza Tienanmen, una scelta che sta provocando fortissime tensioni tra gli organizzatori che si aspettavano l'arrivo di migliaia di persone.

