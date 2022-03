'Non tornerò al lavoro finchè sarà necessario il Green Pass'

Nonostante il lento depotenziamento del Green Pass, il certificato verde nel nostro Paese ancora sussiste e se fino al 31 di marzo continua ad impedire agli over 50 sprovvisti del super certificato verde di lavorare, dal primo aprile sarà comunque necessario mostrare un Qr frutto almeno di tampone per poter accedere al luogo di lavoro.Davanti a questa misura c'è chi, anche a Modena, continua a dire di no. In modo pacifico ma determinato. Tra questi vi è anche Maria Sole Lanè, referente del comitato 'La gente come noi'.Maria Sole, ha 40 anni, ma da un mese e mezzo ha rinunciato al lavoro per non dover mostrare certificati sanitari. 'Fino a quando ho potuto ho lavorato in smart working, ma davanti alla richiesta dell'azienda, dove lavoro da quasi 20 anni, di essere presente ho rinunciato - afferma Maria Sole -. Si tratta di un sacrificio importante, ma se mi comportassi diversamente verrei meno ai miei principi e quindi anche dal primo aprile continuerò a rinunciare al mio impiego'.Col comitato 'La gente come noi' Maria Sole Lanè è stata tra i protagonisti dell'evento di sabato a Modena con Stefano Puzzer e domenica è tra le organizzatrici della festa al Parco Ferrari alla presenza, ancora una volta, del leader dei portuali.