Dopo il bagno di folla di sabato, il 27 marzo Puzzer torna a Modena

Il leader di portuali di Trieste, Stefano Puzzer, ancora protagonista degli eventi legati al 'no green pass' promossi a Modena. Domenica 27 marzo a partire dalle 15 Puzzer sarà a Parco Ferrari per la 'festa di primavera per la libertà' promossa da Modena Libere Menti, La Gente come noi Emilia Romagna e dal Comitato italiano per la libertà. Il programma è rivolto alle famiglie e prevede giochi per adulti e bambini, spettacolo di magia con il Mago Dado e musica di Colibre con la Banda della liberazione e Una Jam. Per Puzzer si tratta del secondo evento a Modena dopo quello di sabato che ha riportato al Novi Sad centinaia di persone.