In ospedale a Sassuolo, nei giorni scorsi, ha fatto visita una delegazione della 'Seikagaku Corporation', azienda giapponese produttrice di dispositivi medici. La visita segna l’inizio della collaborazione per uno studio scientifico nell’ambito della terapia infiltrativa sull’artrosi di spalla e ginocchio insieme ai nostri ortopedici. L'ospedale di Sassuolo, grazie al professor Giuseppe Porcellini, primario dell'Ortopedia, è stato selezionato assieme a soli altri 4 centri in Italia per questo importante studio internazionale.