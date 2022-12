Ostetricia Carpi in emergenza personale, bando Ausl da 800mila euro per reperirne all'esterno

Un tempesta perfetta creata dalle tante criticità non risolte sul fronte del reperimento del personale in servizio, si sta abbattando sul reparto di ostetricia e Ginecologia di Carpi. Alla carenza di personale l'Ausl aveva risposto con diversi concorsi, lo scorrimento di graduatorie e con un bando, scaduto lo scorso 3 dicembre, per l'acquisizione di contratti libero professionali. Ed è così che negli ultimi sei mesi all'ostetricia di Carpi hanno lavorato medici esterni in appalto. Il contratto con una cooperativa di Bologna per la fornitura di questo genere di prestazione si è concluso lo scorso 3 dicembre. Complicando ulteriormente una situazione già difficile dovuta anche alla aspettativa per maternità di sei operatrici. Nei giorni scorsi abbiamo mostrato il documento con cui l'Ausl ha presisposto una gara europea per la fornitura di personale esterno anche nel reparto di ostetricia di Carpi, per un importo di 820.000 euro.Riportiamo di seguito il dettaglio del lotto previsto per l'ostetricia di Carpi, contenuto nel documento Ausl pubblicato il 2 cicembre, per il reperimento di personale esterno“Sono molteplici le strategie e le azioni messe in atto – spiega la Direttrice Sanitaria dell’Ausl di Modena, Romana Bacchi –, tra cui l’indizione di concorsi pubblici ripetuti più volte nel corso degli anni, lo scorrimento di graduatorie di concorso di altre Aziende della Regione, così come la pubblicazione di bandi finalizzati all’acquisizione di contratti Libero Professionali, per specializzandi e ancora bandi di mobilità e il ricorso a bandi per la fornitura di servizi medici. Inoltre, è stato costruito un percorso di cooperazione tra reparti delle tre aziende sanitarie della provincia di Modena per la copertura di turni nei Punti Nascita Ausl. Azioni e percorsi che però non hanno consentito il reperimento di professionalità in numero adeguato a fronteggiare le carenze, presenti a livello regionale e nazionale. Di concerto con le altre aziende sanitarie, gli enti locali e la Regione, si ribadisce dunque l’obiettivo di salvaguardare e continuare a offrire i servizi con standard qualitativi e di sicurezza, supportando i professionisti che vi lavorano, con tutti i mezzi a disposizione”.