Pavullo, dottoressa 56enne muore dopo il rientro dall'ospedale

Tragedia a Pavullo. Ieri sera è morta improvvisamente, dopo il rientro dal proprio turno di lavoro presso il Pronto soccorso di Pavullo, Chiara Bulgarelli, 56 anni, medico di emergenza territoriale. La dottoressa Bulgarelli era specializzata in Anestesia e Rianimazione. Ha lavorato presso diverse aziende sanitarie sul territorio regionale e dal 2019 era in servizio all’Ausl di Modena, prima presso il Pronto soccorso di Mirandola e poi a Pavullo.

Da anni Lapressa.it offre una informazione libera e indipendente ai suoi lettori senza nessun tipo di contributo pubblico. La pubblicità dei privati copre parte dei costi, ma non è sufficiente. Per questo chiediamo a chi quotidianamente ci legge, e ci segue, di darci, se crede, un contributo in base alle proprie possibilità. Anche un piccolo sostegno, moltiplicato per le decine di migliaia di modenesi ed emiliano-romagnoli che ci leggono quotidianamente, è fondamentale.