Pievepelago e Tagliole, don Stefano Violi diventa amministratore parrocchiale

L’arcivescovo di Modena Erio Castellucci ha nominato don Stefano Violi amministratore parrocchiale delle comunità della Beata Vergine Assunta di Pievepelago e della Natività di Maria Santissima di Tagliole. L’arcivescovo ha altresì nominato collaboratore parrocchiale nelle medesime comunità don Jogy Kavungal Kochudevassy.

Don Stefano Violi, di 51 anni, ordinato presbitero nel 2001 è vicario episcopale per l’ambito amministrativo, parroco di San Giovanni Bosco e direttore della Città dei Ragazzi, mentre don Jogy Kavungal Kochudevassy, di anni 42 anni, è stato ordinato nel 2009 nella diocesi di Bijnor in India e presta servizio nell’Arcidiocesi di Modena-Nonantola in qualità di sacerdote “Fidei donum”.

L’incarico di amministratore parrocchiale a Pievepelago e Tagliole era vacante a seguito delle dimissioni del precedente amministratore, don Luciano Benassi.